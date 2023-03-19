Благодаря чему ВСУ так успешно уничтожают российскую ПВО: объяснение Жданова

Март, 19 в 0:01

Благодаря чему украинские военные так успешно уничтожают российские системы ПВО.

Это в своем видеоблоге объяснил военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что, несмотря на все потери врага, у него до сих пор очень много ЗРК.

Сейчас смотрят

– Установок (у врага, – Ред.) еще очень много. Комплексов С-300 насчитывалось 515 на 2021 год. Из них большая часть – в Украине. Правда, запасы уже сильно тают. Часть комплексов они оттащили на защиту той же Москвы и других крупных городов, на приграничные области. Россия уже добралась до Арктики, и мы уже видели здесь Тор-М2 модернизированный арктический вариант. То есть из Арктики уже извлекли дивизионы Тора, – описал ситуацию с российским ПВО Жданов.

Военный эксперт объяснил, что способствует успешному уничтожению средств ПВО противника:

– К сожалению, их еще очень много. Тем не менее, мы на верном пути. И это не только противорадиолокационные ракеты HARM так работают. Так работает наша разведка и артиллерия. Часть этих систем ПВО (врага, – Ред.) уничтожает не только авиация, а примерно 50 на 50 уничтожает артиллерия высокоточными боеприпасами. Я напомню, что Excalibur летит на 70 с лишним километров и с точностью в один метр попадает. Поэтому если стрельба Excalibur-ом, то пусковая установка – в щепки.

Жданов сообщил, что украинская разведка начинает работать чуть ли не в режиме онлайн, ведь бойцам удается поймать вражеские комплексы С-300 или другие системы на позициях или в районе подзарядки.

— Только она развернулась – ее сразу засекают и сразу туда “прилетает”. Так что боремся, – сказал эксперт.