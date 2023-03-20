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Факты / Україна

Пренебрежение к решению МКС и сигнал о намерениях относительно войны: что пишут о визите Путина в Мариуполь западные СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Пренебрежение к решению МКС и сигнал о намерениях относительно войны: что пишут о визите Путина в Мариуполь западные СМИ
Фото: Depositphotos

19 марта диктатор Кремля Владимир Путин приехал в Мариуполь после ордера на его арест Международного уголовного суда. Что об этом пишут международные СМИ – читайте дальше.

The Washington Post назвал этот визит “символической демонстрацией бравады Путина”. Издание считает, что визит в Мариуполь также создал образ Путина как “дерзкого и непокорного”, несмотря на заявление МКС, что он несет личную ответственность за преступное похищение и депортацию украинских детей, вывезенных через границу РФ.

— Визит дает возможность с низким уровнем риска дать сигнал миру, что он не спрятался в Кремле, — говорится в сообщении.

Издание NPR напоминает:

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— Мариуполь стал мировым символом неповиновения после длительной защиты города и 83-дневной осады Азовстали.

А CNN отмечает, что город стал “наибольшей наградой России в этой войне – до сих пор единственным крупным городом, который она захватила и сумела удержать”. ”

— И все же вопрос заключается в том, почему Путин так долго ждал, чтобы осуществить то, что в определенной степени является очевидным пиаром… Возможно, масштаб разрушения города означал, что потребовалось столько времени, чтобы отстроить его достаточно и создать приемлемый фон для фотосессий , – считает издание.

CNN добавляет, “если этот необъявленный визит готовился до того, как МКС выдал ордер на арест самого Путина, это могло укрепить его решительность”.

— Этот визит дает возможность с низким уровнем риска дать сигнал миру, что он не скрылся в Кремле, а также знак возглавляемым им российским людям, что он достаточно молод и энергичен, чтобы самостоятельно ездить по городу, и сильно сосредоточен на восстановлении и интеграции тех незаконно оккупированных территорий Украины в Россию, — сообщает издание.

The New York Times отмечает, что эта первая поездка Путина “на территорию, захваченную его силами после полномасштабного вторжения в Украину” – “очень символична”. ”

— Время поездки Путина можно истолковать как пренебрежение к Международному уголовному суду… В то время как ордер суда может повлиять на способность Путина путешествовать за границу и усилить его изоляцию от Запада, Кремль заявил, что считает ордер бессмысленным и пообещал не сотрудничать, – пишет издание.

Также газета напоминает, что в понедельник Путин будет принимать “важнейшего союзника Москвы, лидера Китая Си Цзиньпина”.

При этом The Wall Street Journal пишет:

– Через день после того, как он также посетил Крым – украинский полуостров, оккупированный Москвой с 2014 года – президент России сигнализирует о своем намерении продолжать конфликт, который может стать длительным.

При этом, “после неудач на поле боя в прошлом году Путин фактически уменьшил свои непосредственные цели войны, чтобы удержать все четыре территории, включая Донецк, которые Россия аннексировала минувшей осенью, но не контролирует полностью”.

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Со своей стороны, NBC отмечает, что Москва постоянно отрицает обвинения в военных преступлениях, описывая их как “фантазию”, направленную на дискредитацию России, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг выводы МКС.

– Россия не может представить это как путешествие “за границу” вопреки МКС. Крым и Мариуполь находятся в Украине, только временно оккупированные российскими войсками, но признать этот факт противоречило бы всему нарративу Москвы о том, что они должны рассматриваться как принадлежащие России. Признание того, что однодневная поездка в Мариуполь является посещением другой страны, также будет означать признание того, что Россия незаконно оккупировала своего соседа, сообщил NBC консультант аналитического центра Chatham House Кейр Джайлз.

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