Пренебрежение к решению МКС и сигнал о намерениях относительно войны: что пишут о визите Путина в Мариуполь западные СМИ

Март, 19 в 23:57

19 марта диктатор Кремля Владимир Путин приехал в Мариуполь после ордера на его арест Международного уголовного суда. Что об этом пишут международные СМИ – читайте дальше.

The Washington Post назвал этот визит “символической демонстрацией бравады Путина”. Издание считает, что визит в Мариуполь также создал образ Путина как “дерзкого и непокорного”, несмотря на заявление МКС, что он несет личную ответственность за преступное похищение и депортацию украинских детей, вывезенных через границу РФ.

— Визит дает возможность с низким уровнем риска дать сигнал миру, что он не спрятался в Кремле, — говорится в сообщении.

Издание NPR напоминает:

Сейчас смотрят

— Мариуполь стал мировым символом неповиновения после длительной защиты города и 83-дневной осады Азовстали.

А CNN отмечает, что город стал “наибольшей наградой России в этой войне – до сих пор единственным крупным городом, который она захватила и сумела удержать”. ”

— И все же вопрос заключается в том, почему Путин так долго ждал, чтобы осуществить то, что в определенной степени является очевидным пиаром… Возможно, масштаб разрушения города означал, что потребовалось столько времени, чтобы отстроить его достаточно и создать приемлемый фон для фотосессий , – считает издание.

CNN добавляет, “если этот необъявленный визит готовился до того, как МКС выдал ордер на арест самого Путина, это могло укрепить его решительность”.

— Этот визит дает возможность с низким уровнем риска дать сигнал миру, что он не скрылся в Кремле, а также знак возглавляемым им российским людям, что он достаточно молод и энергичен, чтобы самостоятельно ездить по городу, и сильно сосредоточен на восстановлении и интеграции тех незаконно оккупированных территорий Украины в Россию, — сообщает издание.

The New York Times отмечает, что эта первая поездка Путина “на территорию, захваченную его силами после полномасштабного вторжения в Украину” – “очень символична”. ”

— Время поездки Путина можно истолковать как пренебрежение к Международному уголовному суду… В то время как ордер суда может повлиять на способность Путина путешествовать за границу и усилить его изоляцию от Запада, Кремль заявил, что считает ордер бессмысленным и пообещал не сотрудничать, – пишет издание.

Также газета напоминает, что в понедельник Путин будет принимать “важнейшего союзника Москвы, лидера Китая Си Цзиньпина”.

При этом The Wall Street Journal пишет:

– Через день после того, как он также посетил Крым – украинский полуостров, оккупированный Москвой с 2014 года – президент России сигнализирует о своем намерении продолжать конфликт, который может стать длительным.

При этом, “после неудач на поле боя в прошлом году Путин фактически уменьшил свои непосредственные цели войны, чтобы удержать все четыре территории, включая Донецк, которые Россия аннексировала минувшей осенью, но не контролирует полностью”.

Со своей стороны, NBC отмечает, что Москва постоянно отрицает обвинения в военных преступлениях, описывая их как “фантазию”, направленную на дискредитацию России, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг выводы МКС.