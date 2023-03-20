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Факты / Україна

Ни воды, ни водки: оккупант жалуется на командование под Славянском

Малиновская Ангелина, редактор ленты
окупант
Фото: Depositphotos

Украинская разведка перехватила разговор военнослужащего Александра Комарницкого, который сейчас находится в Славянском районе, с женой. Он по просьбе супруги и по требованию учительницы проводит воспитательный разговор с сыном, который вместе с друзьями после уроков кричали: Хайль, Гитлер и выходили из класса с поднятой рукой.

— У меня дед погиб, и я теперь воюю тоже там, ага.. а ты там кричишь: хайль, Гитлер. Это че? Отец тут, бл*дь, борется с нацизмом, бл*дь, с этими п*дарасами *бучими, а ты вот ходишь и кричишь, чтобы они жили, — говорит оккупант.

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Он  договорился с женой, чтобы включила детям российский пропагандистский фильм Освобождение о Второй мировой войне. Также он жалуется на обыски посылок на наличие алкоголя, который в случае нахождения выливают.

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— Нах*я выливать-то, бл*дь, это же тоже деньги, траты, — сетует жена оккупанта.

Кроме того, его подразделение около недели не могли обеспечить питьевой водой:

— Им (командованию) пох*й. У нас воды нету уже неделю, бл*дь, им пох*й.

Также военнослужащий с супругой выражают скептические надежды на предстоящий отпуск.

Источник: ГУР
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