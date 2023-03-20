Воздушная тревога в Киеве: силы ПВО уничтожили вражеский БПЛА вблизи столицы
Во время крайней воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеский объект типа БПЛА, который был обнаружен в воздушном пространстве севернее Киева.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
— В очередной раз благодарим нашу противовоздушную оборону! Но снова обращаюсь ко всем жителям Киева — четко и неуклонно придерживайтесь требований о порядке действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов. С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия, — отметил Сергей Попко, начальник КГВА.
Отметим, что воздушная тревога на Киевщине длилась 17 минут – с 15:41 до 15:59.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 390-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Воздушные Силы ВСУ