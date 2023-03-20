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Факты / Україна

Сегодня в двух областях возможны ограничения электроснабжения — Минэнерго

Бедрак Виктория, редактор ленты
електроенергія
Фото: Pixabay

В понедельник, 20 марта, генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Указано, что генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране. Кроме того, благодаря завершению ряда плановых ремонтов на энергоблоках ТЭС увеличились доступные резервы мощности.

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В то же время в Житомирской и Киевской областях возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

В Минэнерго отметили, что в последние дни электроснабжение восстановили около 15 тысячам абонентов Донецкой области в пострадавших от российских обстрелов районах.

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Источник: Минэнергетики
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