Март, 20 в 15:15

В ходе спецоперации в Одесской области СБУ разоблачила бывшего правоохранителя, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

Об этом сообщает СБУ.

Указано, что по указанию агрессора его приспешник собирал сведения о местах базирования подразделений ВСУ и Госпогранслужбы в Одесской и Николаевской областях.

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Особенно мужчина интересовался информацией о новосозданном добровольческом батальоне ВСУ под названием Черноморская сечь. Для сбора разведданных российский агент записался на собеседование к руководству добробата якобы для вступления в ряды подразделения.

— Под прикрытием этой легенды он проводил скрытую фотофиксацию места дислокации военного формирования и изучал психотип командира для попытки его дальнейшей вербовки, — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступную деятельность агента ФСБ и задержали во время выполнения им разведывательного задания.

В Одессе задержали агента ФСБ, который собирал разведданные о новых подразделениях Сил обороны / 3 фотографии

По данным следствия, предатель по собственной инициативе вышел на российскую спецслужбу и предложил свою помощь в войне против Украины.

Для этого он предоставил ФСБ письменное обязательство о негласном сотрудничестве в пользу страны-агрессора. Кроме того, написал заявление на имя министра МВД РФ, в котором просит рассмотреть его кандидатуру на руководящую должность в “управлении экономической безопасности и противодействия коррупции в Одесской области”, в случае захвата региона.

Во время обыска у фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами коммуникации с агрессором.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.