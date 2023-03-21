Март, 21 в 20:17

В Украине не видят существенных последствий переговоров Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве.

Китай понимает, что нет смысла очень близко стоять к токсичной России. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Китай получит определенные экономические дивиденды. Получит дешевое сырье, увеличение поставок сырья из России в Китай. Мы видим два основных пакета документов, которые подписали в Москве. Это Договор об экономическом сотрудничестве, увеличение доходов двух стран с $185 млрд до $200 млрд. А также об углублении партнерства как такового. Это общие документы, Китай точно не будет давать оружие России, — сказал он.

По словам Подоляка, Китаю нет смысла давать оружие России, ведь она проиграет войну. К тому же это будет нарушением внутреннего законодательства страны и устава ООН.

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Если Китай действительно хочет играть какую-то важную роль, а не просто зафиксировать свое информационное присутствие в теме, то тогда Си Цзиньпину нужно говорить с США, Евросоюзом и, особенно, с Украиной, добавил Подоляк.