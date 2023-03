Обсудили вступление Украины в ЕС и НАТО. Министр иностранных дел Эстонии приехал в Киев

21 марта министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прибыл в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter.

Указано, что глава МИД Эстонии принял участие в заседании Верховной Рады.

Также Рейнсалу провел встречу со спикером ВР Русланом Стефанчуком.

1/2 I had a good meeting with @r_stefanchuk in Kyiv #Ukraine. We discussed raising the cost of war to Russia, including imposing additional sanctions to Russia & lowering the oil price cap, avoiding circumvention of sanctions.

Also talked about ???????? path to #EU & #NATO. pic.twitter.com/Bf16WMRZjL

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) March 21, 2023