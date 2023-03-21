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Факты / Україна

Прямые признаки геноцида: Подоляк призвал не называть “эвакуацией” вывоз детей в РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Принудительный вывоз украинских детей в Россию является прямым признаком геноцида, а не спасения.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он призвал иностранных журналистов не называть “эвакуацией” похищение украинских детей армией РФ.

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— Призываю всех, в том числе иностранных журналистов, которые фиксируют украинских детей в России, не называть их принудительный вывоз из Украины эвакуацией. Депортация, незаконное принудительное усыновление похищенных детей, помещение в специальные лагеря — это прямые признаки “преступления геноцида”, а не спасения, — написал Подоляк.

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Основанием для выдачи ордеров стало дело о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.

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