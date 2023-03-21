Март, 21 в 10:51

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Одессе двух информаторов спецслужб РФ, разведывавших позиции украинских военных и систем противовоздушной обороны.

По данным СБУ, задержаны двое местных жителей. Один из них работал в коммунальном предприятии Теплоснабжения города Одессы.

В поле зрения спецслужб РФ они попали из-за прокремлевских взглядов, которые высказывали среди окружающих.

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Злоумышленники получили от российских кураторов задачу собирать разведывательные данные о локациях подразделений Сил обороны и расположении стратегически важных объектов критической инфраструктуры в Одесской области.

– Прежде всего, их интересовала информация о перемещении колонн с военной техникой, а также позиции систем противовоздушной обороны ВСУ, — отметили в СБУ.

Искали расположение ПВО и объектов инфраструктуры: в Одессе разоблачили информаторов РФ / 11 фотографий

Информаторы связывались с врагом через мессенджеры, а разведданные передавали в виде электронных и видеофайлов с описанием местности.

Полученные данные РФ хотела использовать для подготовки воздушных ударов по Одессе.

СБУ разоблачила злоумышленников во время контрдиверсионных мер в Одесской области, поэтапно зафиксировав их преступные действия. Их задержали при попытке передать врагу разведывательную информацию.

Дома у информаторов РФ во время обысков обнаружили мобильные телефоны, которые они использовали для связи с врагом.

Суд отправил обоих фигурантов под стражу. Расследование продолжается.

Недавно в Донецкой области СБУ разоблачила двух информаторов ФСБ России, корректировавших ракетно-артиллерийские удары РФ.

Кроме того, СБУ разоблачила агентурную группу российской разведки, которая сообщала противнику позиции ВСУ под Бахмутом.