В Украине идентифицировали российского командира, который расстрелял автомобиль с супругами

Март, 21 в 13:33

Правоохранители Харьковской области идентифицировали российского командира, который открыл прицельный огонь по автомобилю с супругами.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 23 июня 2022 года супруги из Донецкой области поехали на авто в город Бахмут, чтобы эвакуировать родителей.

Сейчас смотрят

Вблизи села Большая Камышеваха Изюмского района их машину расстреляли военные РФ. Женщина пыталась спасти мужа, однако оккупанты продолжили обстрелы.

— В это время украинские военные проводили аэроразведку и зафиксировали расстрел машины. Понимая, что надо спасти семью, воины отправили дрон с запиской “ИДИ ЗА МНОЙ”. Увидев коптер, женщина не понимала, что ей делать, но пошла за ним. БПЛА привел ее к месту дислокации ВСУ, — говорится в сообщении.

В это время оккупанты подошли к расстрелянной машине и подумали, что мужчина умер. Они сбросили его тело в траншею на обочине дороги. Мужчина более 30 часов пролежал без сознания. Затем он самостоятельно дошел до базы ВСУ.

Как выяснили правоохранители, огонь по авто вел житель Москвы, командир мотострелкового подразделения ВС РФ. Благодаря радиоперехвату установлено, что во время телефонного разговора с женой подозреваемый, смеясь в трубку, сказал, что убил человека.

Россиянину сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас решается вопрос об объявлении оккупанта в розыск.

Источник: Харьковская областная прокуратура