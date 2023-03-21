Увеличение темпов наступления РФ в районе Авдеевки привело к большим потерям — ISW

Март, 21 в 8:26

Российские подразделения, вероятно, увеличивают темп операций к северу от Авдеевки, чтобы попытаться окружить населенный пункт.

Об этом сообщают в американском Институте изучения войны (ISW).

По словам мэра Авдеевки Виталия Барабаша, оккупанты в этом районе используют большее количество авиационных подразделений. Все активнее используют ракеты Х-59, Х-101, Х-555 и С-300 возле Авдеевки.

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Накануне в Генштабе ВСУ рассказали, что оккупационная армия потеряли около трех рот (вероятно, пехоты) в ходе штурма Авдеевки с 19 марта.

Высокий темп российских операций возле Авдеевки привел к большим потерям и, вероятно, является ошибочной попыткой отвлечь украинские подразделения от других участков фронта, считают в ISW.

Аналитики ISW отмечают, что не наблюдали наращивания российских сил на окраинах города Донецка, и маловероятно, что Россия сможет и дальше поддерживать такой повышенный темп операций.

Ранее в Институте изучения войны заявили, что весеннее наступление российских войск приближается к кульминации, и оккупационная армия может активизироваться, чтобы добиться хоть каких-то незначительных успехов, прежде чем окончательно потерять инициативу на поле боя.