Март, 22 в 21:07

Белый дом не стал прямо обвинять Россию в ракетном ударе по гражданскому населению в Запорожье, но заявил, что эта атака, “безусловно”, согласуется с предыдущими подобными ударами.

Речь идет об ударе россиян по Запорожью 22 марта, в результате которого по меньшей мере один человек погиб и 32 получили ранения.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью CNN допустил, что удар мог быть намеренно направлен против гражданского населения.

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— Он, безусловно, мог быть “направлен против гражданских”, — сказал он.

По его словам, это соответствует российскому сценарию ведения войн.

— Очевидно, что атаковать гражданскую инфраструктуру и не считаться с тем, чтобы избежать нападения на гражданских — это прямо из российского сценария и абсолютно возможно, — сказал Джон Кирби.

Он добавил, что США пока не имеют “конкретной информации об этом ударе”.

Кирби также обсудил новости о том, что США ускоряют отправку ракетных комплексов ЗРК Patriot и танков Abrams в Украину. Хотя Кирби отметил, что “всегда” существовало ощущение срочности, он сказал, что украинцы “хорошо” реагируют на учения и что ускорение поставок является “хорошей новостью”.

Представитель Белого дома повторил, что политика США по поставкам истребителей F-16 пока не претерпела “никаких изменений”.

— Следующие недели и месяцы будут решающими. Мы хотим убедиться, что украинцы имеют все, что им нужно для достижения успеха, — сказал он.

По словам Кирби, в центре внимания следующих недель будут четыре компонента: бронетехника, артиллерия, противовоздушная оборона и боеприпасы, указывая на “более открытую местность и комбинированную войну”, что ждет впереди.

Отвечая на вопрос о возможности предоставления Китаем оружия Украине, Кирби сказал, что “нет никаких признаков того, что они движутся в этом направлении или приняли решение по этому поводу”.

Он сказал, что ему “ничего не известно” о планах президента Китая Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, но подтвердил, что США надеются, что такой разговор состоится.