В Хмельницком был слышен звук взрыва — ОВА
Ночью 22 марта в Хмельницком прогремел взрыв.
Информацию подтвердили в областной военной администрации. Жителей призвали оставаться в укрытиях.
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Отметим, что враг атаковал Украину дронами. На Киевщине и Житомирщине сработала противовоздушная оборона.
По состоянию на 02:30 воздушная тревога объявлена в Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 392-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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