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Факты / Україна

В Хмельницком был слышен звук взрыва — ОВА

Валентина Чорна, редактор ленты
вибухи у Мелітополі

Ночью 22 марта в Хмельницком прогремел взрыв.

Информацию подтвердили в областной военной администрации. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

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Отметим, что враг атаковал Украину дронами. На Киевщине и Житомирщине сработала противовоздушная оборона.

По состоянию на 02:30 воздушная тревога объявлена в Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 392-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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