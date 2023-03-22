Март, 22 в 21:43

В Конгрессе США 29 марта пройдут публичные слушания в рамках Комитета по иностранным делам Палаты представителей, где обсудят контроль за помощью Украине в контексте российско-украинской войны.

Соответствующий анонс был размещен на сайте Комитета.

Во время слушаний предусмотрены выступления генеральных инспекторов Госдепа, Пентагона и Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).

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Слушания состоятся в среду, 29 марта, в 10:00 (16:00 по времени Киева).

Ранее Республиканская партия выступала за установление механизма более пристального контроля за помощью Украине со стороны США. Это удалось, в частности, благодаря тому, что республиканцы одержали победу на промежуточных выборах в Палату представителей.

Установление соответствующих механизмов может уменьшить скорость поставок со стороны Соединенных Штатов в Украину.

Председателем Палаты представителей в январе текущего года был избран представитель Республиканской партии Кевин Маккарти, который ранее выступал за дальнейшую поддержку Украины. В то же время он против “безлимитного чека” от США.

Во время предыдущих слушаний американскими чиновниками не было выявлено нецелевого использования помощи со стороны Украины.

Напомним, после 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты предоставили Украине помощь на сумму около $30 млрд.