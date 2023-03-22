Март, 22 в 12:40

Группа из 65 украинских военных заканчивает интенсивное обучение по использованию системы ПВО Patriot.

Тренировки проходят в Форт-Силл, штат Оклахома, сообщает CNN.

По словам американских военных, украинцы так быстро изучили основы системы Patriot, что им предоставили дополнительную, интенсивную подготовку. Она редко доступна их американским коллегам, которые прошли тот же курс.

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— Украинские солдаты поражают и очень быстро учатся благодаря своим широким знаниям в области противовоздушной обороны и опыту в зоне боевых действий, — сказал бригадный генерал Шейн Морган.

Систему Patriot планируют развернуть в Украине в ближайшие недели — гораздо раньше, чем предполагалось.

В то же время CNN отмечает, что двух таких систем ППО, которые направляются в Украину (одну предоставили США, другую — совместно Германия и Нидерланды), будет недостаточно для защиты целых украинских городов от комплексных ракетных ударов РФ.

По словам официальных лиц, украинские военные тренировались с 7:00 утра до 18:00 вечера шесть дней в неделю в течение 10 недель.

— Для меня было большой честью встретиться с этими воинами. Их истории ужасны и удивительны одновременно. И я думаю, что мы научились у них настолько же, насколько научили их, — сказал высокопоставленный представитель Форт-Силл.