Заседание Комиссии Украина-НАТО все же состоится: как Брюссель смог обойти вето Венгрии
Страны Североатлантического союза впервые с 2017 года разблокировали заседание Комиссии Украина-НАТО, хотя сорвать это мероприятие снова, как и в предыдущие годы, намеревались власти Венгрии.
Как пишет Европейская правда, ожидается, что встреча состоится на уровне глав МИД состоится через две недели в Брюсселе.
На этот раз на намерение Венгрии заблокировать заседание Комиссии Украина-НАТО отреагировал секретариат НАТО, когда с согласия всех других государств было фактически преодолено венгерское вето.
Решение о проведении саммита юридически оформили таким образом, чтобы не разрушать принцип консенсуса государств-членов НАТО. Страны организации Североатлантического договора оформили процедуру таким образом, чтобы Венгрия не рисковала с наложением вето.
Для того, чтобы Венгрия не блокировала заседание министров иностранных дел Комиссии Украина-НАТО, пункт о проведении этого мероприятия не стали выносить отдельно в повестке дня, чтобы обсудить и голосовать за него.
Генеральный секретарь Североатлантического союза, после консультаций с другими государствами-членами НАТО и при их поддержке, предложил 30 странам утвердить повестку дня в целом.
Таким образом, если бы Венгрия блокировала документ ради срыва заседания Комиссии, это могло бы означать, что венгры голосуют против всей министерской встречи, назначенной на 4-5 апреля.
Генсек НАТО предупредил официальный Будапешт, что это — не последний такой случай, поскольку НАТО в будущем также планирует игнорировать вето Венгрии относительно встреч с Украиной.
Это среди прочего может разблокировать полноценное участие Украины в саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле.
Официальный Будапешт отреагировал на этот шаг секретариата НАТО заявлением главы МИД Петера Сийярто, который заверил избирателей, что несмотря на “беспрецедентное давление Запада” Венгрия продолжит блокировать сближение Украины с НАТО и ЕС.