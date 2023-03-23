Март, 22 в 22:41

Страны Североатлантического союза впервые с 2017 года разблокировали заседание Комиссии Украина-НАТО, хотя сорвать это мероприятие снова, как и в предыдущие годы, намеревались власти Венгрии.

Как пишет Европейская правда, ожидается, что встреча состоится на уровне глав МИД состоится через две недели в Брюсселе.

На этот раз на намерение Венгрии заблокировать заседание Комиссии Украина-НАТО отреагировал секретариат НАТО, когда с согласия всех других государств было фактически преодолено венгерское вето.

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Решение о проведении саммита юридически оформили таким образом, чтобы не разрушать принцип консенсуса государств-членов НАТО. Страны организации Североатлантического договора оформили процедуру таким образом, чтобы Венгрия не рисковала с наложением вето.

Для того, чтобы Венгрия не блокировала заседание министров иностранных дел Комиссии Украина-НАТО, пункт о проведении этого мероприятия не стали выносить отдельно в повестке дня, чтобы обсудить и голосовать за него.

Генеральный секретарь Североатлантического союза, после консультаций с другими государствами-членами НАТО и при их поддержке, предложил 30 странам утвердить повестку дня в целом.

Таким образом, если бы Венгрия блокировала документ ради срыва заседания Комиссии, это могло бы означать, что венгры голосуют против всей министерской встречи, назначенной на 4-5 апреля.

Генсек НАТО предупредил официальный Будапешт, что это — не последний такой случай, поскольку НАТО в будущем также планирует игнорировать вето Венгрии относительно встреч с Украиной.

Это среди прочего может разблокировать полноценное участие Украины в саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле.

Официальный Будапешт отреагировал на этот шаг секретариата НАТО заявлением главы МИД Петера Сийярто, который заверил избирателей, что несмотря на “беспрецедентное давление Запада” Венгрия продолжит блокировать сближение Украины с НАТО и ЕС.