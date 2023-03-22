Март, 22 в 20:21

Россия получит политический, юридический и военный ответ после террористических атак по Запорожью и Киевской области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 22 марта.

Президент пообещал, что Украина обязательно ответит оккупантам на каждый удар по украинским городам.

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— Сегодняшние российские удары по Запорожью, ночная атака на Киевщину… Все удары России получат как военный, так и политический, и юридический ответ. Россия проигрывает эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас, — заявил он.

Украинский лидер выразил соболезнования всем украинцам, которые потеряли своих родных и близких из-за российского террора.

Он рассказал, что в течение дня был с визитами в разных регионах Украины. Сначала посетил Донецкую область, где был на передовой, а затем Харьковщину, где обсуждал ситуацию в областном центре, на границе и других районах области.

— Начал с фронта, с района Бахмута. Это честь для меня — поддержать наших воинов, которые защищают государство в самых жестких фронтовых условиях. Вручил государственные награды, поблагодарил наших бойцов за храбрость, за их стойкость, за Украину, которую мы бережем благодаря именно таким героям, благодаря каждому и каждой, кто борется против российского зла. Посетил раненых воинов, — рассказал Зеленский.

Он добавил, что пожелал всем раненым защитникам Украины скорейшего выздоровления от имени всех украинцев.

— Поблагодарил врачей, медицинских сестер. И хочу сейчас поблагодарить также всех, кто поддерживает наших воинов, которые восстанавливаются после ранений. Кто помогает всем, что необходимо, нашим врачам, всем, кто работает ради реабилитации после ранений. Я благодарен каждому волонтеру, каждому нашему партнеру, кто помогает, — сообщил президент.

Владимир Зеленский сказал, что ему “больно смотреть на города Донбасса, которым Россия принесла страшные страдания, руину”.

— Почти постоянная, ежечасная сирена воздушной тревоги в Краматорске, постоянная угроза обстрелов, постоянная угроза жизни… Именно там, на Донбассе, на Харьковщине, — везде, куда пришло российское зло, очевидно, что государство-террориста нельзя остановить ничем другим, кроме одного — нашей победы. И мы ее обеспечим — украинскую победу, — добавил он.

Украинский лидер уверен, что сегодня во всех районах Востока Украины, где есть украинский флаг, есть и надежда.

— Мы сделаем все, чтобы сине-желтые цвета продолжили свое освободительное движение, чтобы вернули нормальную жизнь всей нашей земле, от Донецка до границы, — сказал Зеленский.

В течение второй половины дня Владимир Зеленский вместе с командой и руководителем Офиса президента работали на Харьковщине.

— Как и в Донецкой области, провел совещание по ситуации в регионе, по социальным потребностям и потребностям безопасности. Очень важно, что Харьков держится крепко. Молодцы! Благодарен вам, харьковчане! Уверенно держитесь. Город живет, город борется, Харьков дает силу всему нашему Востоку. Я благодарю каждого и каждую, кто остался в Харькове, кто работает, кто дает работу другим, кто сохраняет безопасность, защищает границу, — сказал президент.

Владимир Зеленский поблагодарил тех, кто находится на позициях, на постах, на объектах критической инфраструктуры, а также коммунальщиков, местные власти, бизнес, педагогов.

— Представители региона проинформировали меня о некоторых вопросах, которые должны быть решены правительством для стабильного социального обеспечения всех, кто работает для наших людей на Харьковщине. Обсудили эти вопросы. Обсудили восстановление, гуманитарное разминирование, восстановление энергосетей. Все, что в компетенции правительства, будет сделано обязательно, — сказал президент.

Владимир Зеленский также передал Харькову специальную награду — знак отличия города-героя, ленту на флаг города, что “обозначает особую храбрость харьковчан”.

— И еще одно. В этот вечер начинается священный для мусульман месяц Рамадан. Значительная часть нашей украинской мусульманской общины, крымскотатарского народа вынуждена встречать Рамадан в оккупации, под угрозой российских репрессий и издевательств в Крыму, под обстрелами в других частях Украины и в боях на передовой. Не сомневаюсь: мы вернем свободу, уважение, безопасность всему нашему государству, всем общинам. И пусть сила молитвы в этот священный месяц поможет нам в очищении Украины от российского безбожного зла, от тех, кто не верит на самом деле ни во что и именно поэтому способен на такой террор, — сказал он.

Владимир Зеленский пожелал, чтобы следующий Рамадан начался в мире и на всей свободной от России украинской земле.