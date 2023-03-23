Бахмут не могут взять, техники и желания нет: оккупант жалуется на неудачи на фронте
В перехваченном украинской разведкой разговоре оккупанты обсуждают случаи дезертирства военнослужащих из России и неудачи на Бахмутском направлении.
— Этот *баный Бахмут взять не могут них*я бл*дь. Техники нету, них*я нету, либо желания нету, — говорит оккупант.
В разговоре обсуждается, что 119 военнослужащих России самовольно покинули места несения службы: 90 нашли, а по 70 людям возбудили уголовные дела.
При этом оккупант рассказывает, что по новым правилам, если военнослужащий отсутствует 48 часов, то впоследствии на него открывают уголовное дело, а дальше – тюрьма.
— Давно бы их всех пох*ярили, говорит, просто не дают, — говорит солдат РФ.
К слову, командир 30 бригады ВСУ считает, что Бахмут в Донецкой области выполнил свою задачу на 200%.
Фото: ГУР Минобороны Украины