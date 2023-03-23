Бахмут не могут взять, техники и желания нет: оккупант жалуется на неудачи на фронте

Март, 23 в 18:55

В перехваченном украинской разведкой разговоре оккупанты обсуждают случаи дезертирства военнослужащих из России и неудачи на Бахмутском направлении.

— Этот *баный Бахмут взять не могут них*я бл*дь. Техники нету, них*я нету, либо желания нету, — говорит оккупант.

В разговоре обсуждается, что 119 военнослужащих России самовольно покинули места несения службы: 90 нашли, а по 70 людям возбудили уголовные дела.

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При этом оккупант рассказывает, что по новым правилам, если военнослужащий отсутствует 48 часов, то впоследствии на него открывают уголовное дело, а дальше – тюрьма.

— Давно бы их всех пох*ярили, говорит, просто не дают, — говорит солдат РФ.

К слову, командир 30 бригады ВСУ считает, что Бахмут в Донецкой области выполнил свою задачу на 200%.

Фото: ГУР Минобороны Украины