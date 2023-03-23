Череватый рассказал, почему россиянам не удается прорвать оборону Бахмута

Март, 23 в 13:50

Ситуация вокруг Бахмута остается сложной. Только за минувшие сутки возле Богдановки, Предтечино произошло 35 боестолкновений и 29 в районе самого Бахмута и окрестностей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, наш Генштаб знал о “большом наступлении” оккупантов, поэтому выстроил грамотную эшелонную оборону. И еще на этапе развертывания войск ВСУ часто накрывали врагов ракетными ударами или ударами артиллерии или авиации. Поэтому никаких значительных успехов захватчики не достигли.

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Однако сложные бои там все еще продолжаются. По меньшей мере 222 раза из ствольной артиллерии и РСЗО враг обстреливал весь Бахмутский фронт.

Наши воины уничтожили 107 оккупантов, 133 получили ранения.

Второе направление, где враг больше всего проявляет активность — это Купянск — Лиман.

За сутки 408 раз российские захватчики били по нашим позициям на этом направлении. Состоялось четыре боестолкновения, 10 авианалетов.

Характерной чертой этого направления является то, что здесь враг применяет регулярные войска и много бронетехники. Например, только за минувшие сутки удалось уничтожить четыре танка Т-90, ЗРК Бук, САУ Акация, Мста. Удалось уничтожить 39 оккупантов.