Карта боевых действий на 23.03.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 393-е сутки полномасштабной войны российские войска наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Наиболее ожесточенные бои идут в южной и северной части Бахмута Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 23.03.2023
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Потери РФ на 23 марта 2023
- личного состава – около 168 150 (+660),
- танков ‒ 3 570 (+13),
- боевых бронированных машин – 6 898 (+11),
- артиллерийских систем – 2 608 (+19),
- реактивных систем залпового огня – 511 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 273 (+1),
- самолетов – 305,
- вертолетов – 290,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 203 (+20),
- крылатых ракет ‒ 909,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 452 (+18),
- специальной техники – 273 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 393-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.