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Факты / Україна

Карта боевых действий на 23.03.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На 393-е сутки полномасштабной войны российские войска наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Наиболее ожесточенные бои идут в южной и северной части Бахмута Донецкой области.

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  • личного состава – около 168 150 (+660),
  • танков ‒ 3 570 (+13),
  • боевых бронированных машин – 6 898 (+11),
  • артиллерийских систем – 2 608 (+19),
  • реактивных систем залпового огня – 511 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 273 (+1),
  • самолетов – 305,
  • вертолетов – 290,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 203 (+20),
  • крылатых ракет ‒ 909,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 452 (+18),
  • специальной техники – 273 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 393-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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