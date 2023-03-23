Март, 23 в 19:36

Почти 90% украинцев убеждены, что именно Россия должна заплатить за восстановление Украины после войны: за счет своих активов или репараций.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного по заказу Международного республиканского института (IRI).

Согласно исследованию, 89% опрошенных считают, что восстановление разрушенной инфраструктуры Украины должна финансировать именно Россия: за счет конфискованных российских активов или репараций.

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Еще 24% украинцев заявили, что проведение послевоенного восстановления Украины должны профинансировать международные организации.

Кроме того, 11% респондентов убеждены, что это должны сделать украинские центральные власти, а 6% возлагают эту миссию на бизнес.

Более половины украинцев (57%) заявили, что использование средств на восстановление в первую очередь должны контролировать международные организации.

Еще 32% возлагают функцию контроля на граждан Украины, 19% – на центральную власть, 15% – на общественные организации, 13% – на местные власти, а 8% – на правоохранительные органы Украины.

Согласно опросу, 54% украинцев считают, что решение о приоритетных направлениях восстановления должны принимать жители разрушенных городов и поселков путем опроса. А 37% выступают за то, чтобы эти решения принимались органами местных властей.

– Несмотря на непрерывные атаки России в течение года полномасштабной войны, украинцы видят будущее Украины положительно и хотят участвовать в процессах восстановления. Именно граждане и местные власти смогут найти лучшие решения относительно того, как возродить города и поселки после войны, — отметил Майкл Дракмен, директор Международного республиканского института в Украине.

Опрос проходил по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В течение 1 – 5 февраля этого года были опрошены 2 тыс. жителей Украины в возрасте от 18 лет. В выборку не вошли граждане, находящиеся сейчас за пределами Украины.

Методом опроса является телефонное интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.