Март, 23 в 21:45

Сообщают о взрывах в Одесской области. Предварительно, работает ПВО.

Об этом проинформировал спикер главы областной военной администрации Сергей Братчук.

Напомним, что ночью 21 марта РФ выпустила по Одесской области три управляемые авиационные ракеты класса воздух-поверхность X-59 истребителями Су-35 с направления Черного моря. Одна из ракет ударила по зданию УПЦ МП, есть раненые.

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