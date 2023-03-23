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Факты / Україна

В Одесской области раздались взрывы: работает ПВО

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Вибух
Фото: Depositphotos

Сообщают о взрывах в Одесской области. Предварительно, работает ПВО.

Об этом проинформировал спикер главы областной военной администрации Сергей Братчук.

Напомним, что ночью 21 марта РФ выпустила по Одесской области три управляемые авиационные ракеты класса воздух-поверхность X-59 истребителями Су-35 с направления Черного моря. Одна из ракет ударила по зданию УПЦ МП, есть раненые.

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