Март, 23 в 11:06

Заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал анонсированное россиянами “большое наступление” ни чем иным, как российской пропагандой и переоценкой их возможностей.

Об этом представитель ГУР рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, оккупанты перешли к активным наступательным действиям в начале февраля.

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Тогда их целью было выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако этого так и не произошло.

— Большое наступление — это была больше российская пропаганда и переоценка своих возможностей. Где это большое наступление? Цель у них остались одна — выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но на сегодня уже понятно, что российские войска не имеют возможностей проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции, — отметил Вадим Скибицкий.

По словам Скибицкого, еще в начале вторжения стало понятно, что Россия не способна проводить одновременно большое наступление на двух-трех направлениях — для россиян это невозможно.

Херсонская и Запорожская области, Крым — там россияне готовятся к обороне. На административные границы Донецкой и Луганской областей оккупантам так и не удалось выйти.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ближайшие недели будут “критическими” на войне, ведь Путин может попытаться пойти в наступление на нескольких направлениях.

Фото: ОК Восток