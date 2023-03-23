РФ переоценила свои возможности по “большому наступлению” в Донецкой и Луганской областях — Скибицкий
Заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал анонсированное россиянами “большое наступление” ни чем иным, как российской пропагандой и переоценкой их возможностей.
Об этом представитель ГУР рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, оккупанты перешли к активным наступательным действиям в начале февраля.
Тогда их целью было выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако этого так и не произошло.
— Большое наступление — это была больше российская пропаганда и переоценка своих возможностей. Где это большое наступление? Цель у них остались одна — выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но на сегодня уже понятно, что российские войска не имеют возможностей проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции, — отметил Вадим Скибицкий.
По словам Скибицкого, еще в начале вторжения стало понятно, что Россия не способна проводить одновременно большое наступление на двух-трех направлениях — для россиян это невозможно.
Херсонская и Запорожская области, Крым — там россияне готовятся к обороне. На административные границы Донецкой и Луганской областей оккупантам так и не удалось выйти.
Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ближайшие недели будут “критическими” на войне, ведь Путин может попытаться пойти в наступление на нескольких направлениях.
Фото: ОК Восток