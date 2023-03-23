Разбор завалов завершен. В Ржищеве Киевской области в результате вражеской атаки погибли девять человек

Март, 23 в 9:33

В городе Ржищев Киевской области спасатели обнаружили тела девяти погибших в результате российской атаки дронов.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Киевской области.

— В 00:52 23 марта работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея завершены. Спасатели обнаружили тела девяти погибших, — говорится в сообщении.

Как сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов в ефире телеканала Киев, девятая погибшая — комендант помещения, в которое попал дрон.

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— В Ржищеве спасатели и полицейские работали всю ночь. К сожалению, мы нашли последнее тело человека, о котором не было информации. Это комендант этого помещения, она погибла и стала девятой жертвой этой российской террористической атаки на объекты гражданской инфраструктуры, — отметил он.

В ночь на 22 марта российские оккупанты атаковали Украину дронами. В Киевской области в результате атаки РФ были частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.