Шлемы 50-летней давности и пулемет 1910 года: какую технику использует РФ в войне против Украины
Нидерландские расследователи опубликовали список устаревшей техники 50+, которую РФ использует в Украине.
Данные появились на сайте Oryx.
- танки Т-54-3 (1952 года), Т-54Б (1957), Т-62 (1967), Т-64А (1969);
- бронемашина БРДМ-2 (1963);
- БМП-1 (1966);
- бронетранспортеры БТР-50 (1954) и БТР-60ПБ (1966);
- ремонтная машина БТС-4А (1967);
- буксируемые орудия Д-30 (1960); Д-1 (1943) и Д-20 (1953);
- РСЗО БМ-21 Град (1963);
- ЗСУ-23-4 Шилка (1965);
- пехотное вооружение: винтовка (1930), пулемет Максим (1910);
- военное снаряжение: шлемы СШ-68 (1968).
Отмечается, что кроме этого на фронт поступает масса устаревших автомобилей, таких, как ГАЗ-51 1946 года или ЗиЛ-131 1964 года и даже “трехлинейки”.
— Те, кто ожидал, что российское вторжение в Украину в 2022 году станет показом военной мощи РФ, вскоре были глубоко разочарованы. И деградация боевых возможностей РФ продолжается быстрыми темпами. Через год после начала войны трещины в военной машине Кремля начинают превращаться в пропасти. После огромных потерь армия РФ подошла к тому моменту, когда она уже не в состоянии заменить утраченную технику вооружением, хотя бы примерно эквивалентным, — говорится в сообщении.