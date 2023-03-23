Шлемы 50-летней давности и пулемет 1910 года: какую технику использует РФ в войне против Украины

Нидерландские расследователи опубликовали список устаревшей техники 50+, которую РФ использует в Украине.

Данные появились на сайте Oryx.

Отмечается, что кроме этого на фронт поступает масса устаревших автомобилей, таких, как ГАЗ-51 1946 года или ЗиЛ-131 1964 года и даже “трехлинейки”.

— Те, кто ожидал, что российское вторжение в Украину в 2022 году станет показом военной мощи РФ, вскоре были глубоко разочарованы. И деградация боевых возможностей РФ продолжается быстрыми темпами. Через год после начала войны трещины в военной машине Кремля начинают превращаться в пропасти. После огромных потерь армия РФ подошла к тому моменту, когда она уже не в состоянии заменить утраченную технику вооружением, хотя бы примерно эквивалентным, — говорится в сообщении.