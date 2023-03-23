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Факты / Україна

Шлемы 50-летней давности и пулемет 1910 года: какую технику использует РФ в войне против Украины

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Шлемы 50-летней давности и пулемет 1910 года: какую технику использует РФ в войне против Украины

Нидерландские расследователи опубликовали список устаревшей техники 50+, которую РФ использует в Украине.

Данные появились на сайте Oryx.

  • танки Т-54-3 (1952 года), Т-54Б (1957), Т-62 (1967), Т-64А (1969);
  • бронемашина БРДМ-2 (1963);
  • БМП-1 (1966);
  • бронетранспортеры БТР-50 (1954) и БТР-60ПБ (1966);
  • ремонтная машина БТС-4А (1967);
  • буксируемые орудия Д-30 (1960); Д-1 (1943) и Д-20 (1953);
  • РСЗО БМ-21 Град (1963);
  • ЗСУ-23-4 Шилка (1965);
  • пехотное вооружение: винтовка (1930), пулемет Максим (1910);
  • военное снаряжение: шлемы СШ-68 (1968).
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Отмечается, что кроме этого на фронт поступает масса устаревших автомобилей, таких, как ГАЗ-51 1946 года или ЗиЛ-131 1964 года и даже “трехлинейки”.

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— Те, кто ожидал, что российское вторжение в Украину в 2022 году станет показом военной мощи РФ, вскоре были глубоко разочарованы. И деградация боевых возможностей РФ продолжается быстрыми темпами. Через год после начала войны трещины в военной машине Кремля начинают превращаться в пропасти. После огромных потерь армия РФ подошла к тому моменту, когда она уже не в состоянии заменить утраченную технику вооружением, хотя бы примерно эквивалентным, — говорится в сообщении.

Фото: Команда разведки конфликтов

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