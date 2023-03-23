Март, 23 в 7:44

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби 21 марта заявил, что Бахмут все еще остается приоритетным направлением для Украины и России, но российские силы могут попытаться провести еще одно наступление, возможно, на других направлениях.

Оккупационные силы добились незначительного продвижения в южной части Бахмута, а ВСУ провели контратаки на юго-западной и северо-западной окраинах города 21 и 22 марта.

В Генштабе ВСУ отмечают, что наступательный потенциал армии РФ в районе Бахмута снижается — все меньше боев фиксируется на этом участке.

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В Министерстве обороны Великобритании считают, что российские силы могут терять темп в районе Бахмута, поскольку российский генштаб перебрасывает подразделения на другие направления.

В настоящее время российские подразделения увеличивают темп наступательных операций вокруг Авдеевки, стремясь окружить ее. Возможно, они сделают это за счет операций вокруг Бахмута и застопорившегося наступления вокруг Угледара.

Российские военнослужащие 136 отдельной гвардейской мотострелковой бригады (Южный военный округ) ранее заявляли, что они направляются в район Угледара для проведения штурма, но 21 марта российский военный блогер заявил, что подразделения 136 мотострелковой бригады действуют на Авдеевском направлении.

Изменение дислокации указывает на то, что российское командование отдало приоритет наступлению на Авдеевку, а не возобновлению наступления на Угледар.

Похоже, что РФ стягивает больше боевой мощи в район Авдеевки, что может позволить ей увеличить темпы продвижения.