Погибших вагнеровцев не забирают, оккупанты боятся контрнаступления ВСУ – перехват
Россияне с содроганием ждут контрнаступления ВСУ, что следует из перехвата Информационного сопротивления.
В разговоре с другом из Новосибирска оккупант по фамилии Чепиков, который, как отмечает ИC, находится в Донецкой области, с волнением обсудил грядущее контрнаступление Украины.
Друг сообщил рашисту, что российские СМИ пишут, что ВСУ готовят контрнаступление на конец марта – начало апреля. В целом задействуют около 80 тыс. военнослужащих. ЧВК Вагнера просит правительство перебросить подкрепление на время наступления, “а то могут окружить вагнеровцев и разбить всех”.
Оккупант говорит, что их некому хоронить, ведь погибших даже не забирают.
Чепиков рассказывает, что у них неспокойно, военнослужащие соседнего подразделения куда-то выезжали, взорвались на мине: у двух контузия, а третьему оторвало ноги.
Говорит, что с ним служит Антоха-“доброволец”, который хочет забрать тело брата, еще год назад подорвавшегося в танке в уже освобожденном Вооруженными силами Украины городе.
Источник: Информационное сопротивление