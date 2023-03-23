Март, 23 в 16:09

Россияне с содроганием ждут контрнаступления ВСУ, что следует из перехвата Информационного сопротивления.

В разговоре с другом из Новосибирска оккупант по фамилии Чепиков, который, как отмечает ИC, находится в Донецкой области, с волнением обсудил грядущее контрнаступление Украины.

Друг сообщил рашисту, что российские СМИ пишут, что ВСУ готовят контрнаступление на конец марта – начало апреля. В целом задействуют около 80 тыс. военнослужащих. ЧВК Вагнера просит правительство перебросить подкрепление на время наступления, “а то могут окружить вагнеровцев и разбить всех”.

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Оккупант говорит, что их некому хоронить, ведь погибших даже не забирают.

Чепиков рассказывает, что у них неспокойно, военнослужащие соседнего подразделения куда-то выезжали, взорвались на мине: у двух контузия, а третьему оторвало ноги.

Говорит, что с ним служит Антоха-“доброволец”, который хочет забрать тело брата, еще год назад подорвавшегося в танке в уже освобожденном Вооруженными силами Украины городе.

Источник: Информационное сопротивление