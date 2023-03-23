Зеленский назвал 5 опасностей, которые затягивают войну и отдаляют мир

Март, 23 в 21:40

Во время рабочей поездки по регионам Украины президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейскому совету и отметил пять ключевых опасностей – то, что затягивает войну и отдаляет мир.

И первая из них — это промедление с передачей украинским военным оружия, прежде всего дальнобойного, которое может защитить наш народ от террора.

Второй пример затягивания войны – нерешительность по поводу передачи Украине современных самолетов.

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— Я благодарен Польше и благодарен Словакии за принятые решения по МиГам для Украины. Это значительно усилит защиту нашего неба. Но мы нуждаемся в более современных самолетах, и именно о них мы с вами говорили. Разве есть рациональная мотивация в затягивании относительно более современных самолетов? – сказал глава государства.

Еще одна опасность – затягивание санкционных решений и размывание санкций, особенно под манипулятивным прикрытием продовольственной безопасности.

— Сильные санкции – это безопасность, ослабление санкций – это приглашение к новым кризисам, – говорит президент.

Четвертый пример – формула мира, которую Зеленский представил осенью.

– Мы давно говорим об организации Саммита формулы мира. Все мы прекрасно понимаем, что в сложившихся условиях многие лидеры, к сожалению, не смогут приехать в Украину. Можем организовать саммит в одной из мировых столиц – одной из европейских столиц. Разве это не придаст глобальной силы Европе? Точно придаст, – говорит Зеленский.

Кроме того, важно, чтобы не было затягивания в сближении Украины и Евросоюза.

— Украина готова к решению о начале уже в этом году переговоров по членству в Евросоюзе. Такая же готовность нужна и со стороны каждого лидера Европы. Должны сделать все, чтобы затягивания не было. И действительно, можем это сделать. Европа умеет быть решительной. Я знаю, что вы умеете ценить время – отметил он.

Фото: скрин с видео