Март, 24 в 1:15

В Верховной Раде заявили о необходимости заменить пожизненные льготы для демобилизованных на стипендии, которые они будут получать в течение двух-трех лет.

Об этом заявила председатель Комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в интервью, обнародованном на сайте Комитета.

— Существует большая проблема с пожизненными льготами участников боевых действий, которые в свое время предусмотрели политики в действующем законодательстве без учета способности государственного бюджета. Ряд этих льгот не работает. Даже в мирное время такое количество льгот бюджет государства компенсировать не может, — сказала она.

По ее словам, сегодня система поддержки ветеранов через средства Госбюджета требует трансформации и актуализации в соответствии с потребностями ветерана.

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— Концепция предлагает существующие в законодательстве льготы для участников боевых действий перевести в 2-3 летнюю денежную стипендию/доплату к основному доходу. В то же время мы должны провести опрос самих военнослужащих, что именно в первую очередь они нуждаются после демобилизации, какую поддержку и сервис ожидают, — сказала Галина Третьякова.

Она указала, что необходимо заменить нерабочие льготы на то, что действительно нужно военным после демобилизации — жилье, государственная финансовая поддержка на период адаптации к мирной жизни, реабилитация, отпуск, на который в бюджете также должны быть предусмотрены средства, содействие государству в достижении защитниками экономической независимости и тому подобное.

— Все эти процессы требуют патроната со стороны государства (Ветеранская патронатная служба) в тесном сотрудничестве с представителями фронт-офисов государства, — сказала она, имея в виду под фронт-офисами государства ЦПАУ, Пенсионный фонд, УСЗН и органы местного самоуправления.

Относительно оплачиваемого отпуска, Третьякова считает, что после демобилизации военнослужащий должен иметь не менее 2-3 месяцев для того, чтобы адаптироваться к гражданской жизни и получать доход за счет государства на уровне среднего размера денежного обеспечения во время службы.

— По оптимистическому сценарию через эти 2-3 месяца государственной поддержки и тесного взаимодействия с Ветеранской патронатной службой демобилизованный военнослужащий должен иметь рабочее место, доход, стипендию от государства к основному доходу, медицинскую защиту, жилье, получить дополнительную или частичную квалификацию (при необходимости), — сказала она.

Что касается стипендии на 2-3 года, то ее размер должен зависеть от должности военнослужащих во время войны, срока службы, количества выполненных боевых задач, говорит глава Комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

— Все это нужно тщательно просчитать. Это уже работа для правительства. В то же время нужно готовить системные законопроекты и начинать переговоры с МВФ по обеспечению поствоенной адаптации. Ведь это все касается бюджетного финансирования, — добавила Третьякова.

Она добавила, что сегодня в Раде ожидают, что после 2-3 лет государственной поддержки участник боевых действий сможет “продолжить жизненный путь уже без особого сопровождения государства”.