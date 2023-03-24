Контрнаступление ВСУ не ограничено во времени: Данилов ответил на заявления о “единственном шансе”

Март, 24 в 15:45

Контрнаступление ВСУ не является ограниченным во времени, оно продлится до возвращения украинских территорий в пределах границ 1991 года.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

— Последний информационный тренд — разговоры о “единственном шансе” и едва ли не последней возможности для Сил обороны Украины перейти в контрнаступление. Наше наступление будет продолжаться до рубежей 1991 года и, как и борьба за свободу, не ограничено временем, — написал Данилов в Twitter.

На днях президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина будет иметь только одну попытку провести большое контрнаступление, и это должно произойти в течение нескольких месяцев.

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По его словам, после следующей зимы поддерживать нынешний уровень помощи партнерам будет крайне сложно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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