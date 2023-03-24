Мы на решающем этапе борьбы за независимость – Зеленский на выпуске офицеров НГУ

Март, 24 в 14:10

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на решающем этапе борьбы, которая длится столетие и стала смыслом жизни разных поколений нашего народа.

Об этом он сказал в пятницу, 24 марта, выступая на церемонии выпуска офицеров в Киевском институте Национальной гвардии.

По словам президента, Национальная гвардия стала одним из ключевых элементов общей системы защиты нашего государства. Он назвал НГУ одним из ключевых факторов, которые не дают врагу одолеть Украину.

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— Сегодня мы добавляем к нашей победе, которую украинцы приближают всеми силами, еще триста тридцать четыре причины. 334 воина Нацгвардии, которые завершили обучение и присоединяются к Силам обороны и безопасности Украины, — сказал он.

Он добавил, что победой Украины станет сумма стойкости, смелости и результативности всех, кто борется за Украину. Защищать честь Украины, наших сил обороны и безопасности Нацгвардии — это путь украинских офицеров.

Зеленский выразил уверенность, что украинским воинам удастся защитить Украину и завоевать для украинского народа долговременную безопасность — свободу и мир.

Во время торжеств Зеленский вручил орден Золотая Звезда майору Вадиму Ященко, которому присвоено звание Героя Украины. Также орден получил Герой Украины майор Дмитрий Башкинцев. Золотую Звезду получил и полковник Александр Пивненко, которому присвоено звание Героя Украины.

Кроме того, высокие государственные награды были вручены еще девяти нацгвардейцам. Преподаватели и курсанты получили из рук президента медали За военную службу Украине, За безупречную службу ІІІ степени, Защитнику Отечества.