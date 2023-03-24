Воздушные силы предупредили об уголовной ответственности Telegram-каналов, которые публикуют “прилеты”
Представитель Командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал в информационном пространстве соблюдать “режим тишины” относительно движения вражеских ракет и публикации мест “прилетов”.
Об этом Юрий Игнат сказал в эфире национального телемарафона Единые новости.
Он напомнил, что публиковать скриншоты и сообщать в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов запрещено.
— В ближайшее время будут приняты серьезные меры, возможно, будут открыты уголовные дела, потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени дают информацию о движении БПЛА и ракет, — сказал Юрий Игнат.
Он подчеркнул, что речь идет не об официальных каналах местных военных администраций.
— Я не говорю об официальных Telegram-каналах руководителей и т.д., а те, которые нас сегодня информируют о движении тех же ракет, “шахедов” и т.д., — отметил представитель Воздушных сил.