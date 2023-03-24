Март, 24 в 11:32

Представитель Командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал в информационном пространстве соблюдать “режим тишины” относительно движения вражеских ракет и публикации мест “прилетов”.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире национального телемарафона Единые новости.

Он напомнил, что публиковать скриншоты и сообщать в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов запрещено.

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— В ближайшее время будут приняты серьезные меры, возможно, будут открыты уголовные дела, потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени дают информацию о движении БПЛА и ракет, — сказал Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что речь идет не об официальных каналах местных военных администраций.