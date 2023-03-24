В Черновцах правоохранитель и работник военнокомата помогали за $3 тыс. уклонистам

Март, 24 в 17:38

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Черновцах очередную схему выезда за границу военнообязанных. Было установлено, что правоохранитель и сотрудник центра комплектования выдавали уклонистам справки об отсрочке от мобилизации.

— Сотрудники ГБР сообщили о подозрении сотруднику правоохранительного органа из Черновцов и работнику Черновицкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые “помогали” получать справки об отсрочке от мобилизации, — говорится в сообщении ГБР в Telegram.

Отмечается, что правоохранитель придумал схему, по которой мужчины призывного возраста могли получить отсрочку от мобилизации.

— Он разыскивал потенциальных “клиентов”, в том числе тех, кто в ближайшее время хочет уехать из Украины, и предлагал им получить справку об отсрочке от мобилизации. Стоимость такой “услуги” составила около $3 тыс. К схеме правоохранитель привлек сотрудника военкомата, который подсказывал “клиентам”, к каким частным врачам следует обратиться и на какие проблемы со здоровьем пожаловаться, чтобы получить “правильные” результаты, – отмечается в сообщении.

После этого эти документы сотрудник военкомата передавал военно-врачебной комиссии, у которой просил “по знакомству” не назначать дополнительных обследований у врачей и принять решение о предоставлении отсрочки от мобилизации.

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ГБР задержало правоохранителя при получении очередной суммы неправомерной выгоды, в тот же день ему было сообщено о подозрении.

В настоящее время он снят с должности, суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Также Бюро сообщило о подозрении сотруднику военкомата.