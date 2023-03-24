Март, 24 в 18:39

Решение Международного уголовного суда (МУС) грозит не только для президента России Владимира Путина, но и его ближайшему окружению. А Венгрия должна перестать быть страной-подписантом Римского устава, если не хочет подчиняться решению МУС.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Самые главные и резонансные заявления – читайте в этом материале.

По его словам, решение МУС стало неожиданностью для России.

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— Я бы очень хотел, чтобы это произошло еще летом 2014 года, когда по прямому указанию Путина был сбит самолет MH17, на борту которого погибли 80 детей, из них – 3 младенца,

– подчеркнул секретарь СНБО.

При этом Алексей Данилов назвал ордер главе Кремля поворотным моментом, который также станет вызовом российским политическим элитам и бизнесу.

— Путин обязательно окажется на скамье подсудимых. Это неизбежно, – подчеркнул Данилов.

Кроме ордера на арест Владимира Путина, подозреваемой МУС также считает российскую уполномоченную по правам ребенка Мария Львова-Белова. Обоих подозревают в незаконной принудительной депортации детей с территории Украины в Россию.

— Каким образом россияне спасали наших детей – это же пытка, а не спасение, – назвал это секретарь СНБО.

Накануне, 21 марта, Украина смогла вернуть 15 несовершеннолетних. Один из подростков рассказывал, что во время удержания россиянами палками избивали тех, кто поддерживал Украину.

— У меня руки трясутся, когда я услышал. Их (россиян, – Ред.) душить надо. Уничтожать всех ворвавшихся сюда мерзавцев, – сказал Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что каждый ребенок вернется домой, а преступники будут наказаны.

Кроме того, секретарь СНБО прокомментировал правительства Венгрии, которые не хотят арестовывать Путина, как это требует от них Римский устав, что обязывает их действовать в связи с ордером от МУС.

Власти Венгрии ранее заявили, что арест президента России приведет к эскалации конфликта. Алексей Данилов говорит, что таким образом у Будапешта присутствуют двойные стандарты.

— Если Венгрия считает, что она не является членом Римского устава, то она должна оттуда выйти и не делать двойные стандарты. Потому что все законы одинаковы для всех стран, – сказал он.

Секретарь СНБО также прокомментировал то, что Украина до сих пор не ратифицировала Римский устав.

— Поскольку с 2014 года на территории Украины происходят военные действия, существовали определенные оговорки, будут ли те или иные воины подпадать под действия Римского устава, – отметил он.

При этом сейчас Украина занимается этим вопросом, добавил Данилов.