Урсула фон дер Ляйен анонсировала конференцию по возвращению украинских детей, вывезенных в РФ

Март, 24 в 6:56

ЕС планирует организовать конференцию по обеспечению возвращения на родину украинских детей, которые были вывезены в РФ во время военного вторжения. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Это ужасное напоминание о самых мрачных временах нашей истории, о том, что там происходит с депортацией детей. Это военное преступление, – отметила она.

Глава Европейской комиссии заявила, что будет работать с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, чтобы мобилизовать международную поддержку для возвращения украинских детей.

– На сегодняшний день нам известно о 16 200 депортированных детях, из которых вернулось только 300, и эти преступные действия полностью оправдывают ордера на арест, выданные МКС. Мы находимся в начале очень тяжелой работы, мы стремимся объединить международное давление, чтобы принять все возможные меры для установления местонахождение этих детей. И мы стремимся помочь органам ООН и соответствующим международным организациям получить более качественную и полную информацию о детях, депортированных в Россию, – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она также отметила, что речь идет, в том числе, и о детях, которые впоследствии были усыновлены или переданы в российские приемные семьи.