Март, 24 в 8:39

Украинские защитники в течение суток ликвидировали 1 020 российских захватчиков.

В общей сложности за 13 месяцев полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали 169 170 оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны сожгли четыре танка, 23 боевых бронированных машины, восемь артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны, пять беспилотников оперативно-тактического уровня, 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также четыре единицы специальной техники.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 24 марта 2023

личного состава ‒ около 169 170 (+1 020),

танков ‒ 3 574 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 6 921 (+23),

артиллерийских систем – 2 616 (+8),

реактивных систем залпового огня – 511,

средств противовоздушной обороны ‒ 276 (+3),

самолетов – 305,

вертолетов – 290,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 208 (+5),

крылатых ракет ‒ 911 (+2),

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 464 (+12),

специальной техники ‒ 277 (+4).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.