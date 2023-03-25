11 боевых бронированных машин, шесть БПЛА и 720 оккупантов. Потери врага на 25 марта

Март, 25 в 10:07

Украинские защитники в течение суток ликвидировали 720 российских захватчиков.

Всего за 13 месяцев полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили 169 890 оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны сожгли шесть танков, 11 боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем, шесть БПЛА, 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также две единицы специальной техники.

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Потери РФ в войне на 25.03.2023:

личного состава — около 169 890 (+720) человек ликвидировано;

танков — 3580 (+6) ед;

боевых бронированных машин — 6932 (+11) ед;

артиллерийских систем — 2623 (+7) ед;

РСЗО — 520 (+9) ед;

средств ПВО — 276 ед;

самолетов — 305 ед;

вертолетов — 291 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2214 (+6) ед;

крылатых ракет — 911 ед;

кораблей / катеров — 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5483 (+19) ед;

специальной техники — 279 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 395 сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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