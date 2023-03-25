Диалог Зеленского с Си Цзиньпинем: в ЕС призывают лидеров к переговорам

Март, 25 в 18:07

ЕС поддерживает переговоры главы КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским и настаивает на их диалоге.

Об этом сообщает Financial Times.

Один из чиновников ЕС заявил, что блок хочет, чтобы Си разговаривал с Зеленским так же, как он общался с президентом РФ Владимиром Путиным.

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— Мы считаем положительным то, что Китай, по крайней мере, участвует… Но я думаю, что мы настаиваем, и мы много настаивали на том, чтобы они делали это в обоих направлениях, с Россией, но также и с Украиной, — приводит издание слова чиновника.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что после визита в Москву лидер КНР Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому.

При этом президент Украины отмечал, что он не получал от Пекина предложений о переговорах с Цзиньпинем, но передавал по дипломатическим каналам, что хочет диалога.

Напомним, что в начале этой недели Си Цзиньпин совершил несколькодневный визит в РФ и встретился с Владимиром Путиным. Целью поездки в китайском МИД называли якобы “призыв к миру” и “содействие переговорам”.