Март, 25 в 8:00

Атаки России в киберпространстве на государственные органы и попытки российских агентов расшатать ситуацию внутри Украины начались еще до 24 февраля 2022 года, а сотрудники СБУ выполняют спецоперации на фронте, впрочем, их имена нельзя называть, даже если они посмертно получают награду Героя Украины.

О том, как изменилась работа украинских спецслужб после полномасштабного вторжения и какая доля работы СБУ остается незамеченной для гражданского населения, в интервью Фактам ICTV рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

— Артем, с начала полномасштабной войны для большинства государственных структур, служб – в том числе СБУ – прибавилось немало работы. Можно ли сказать, что после 24 февраля работа Службы безопасности Украины кардинально изменилась или перестроилась?

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— С начала полномасштабного вторжения СБУ вместе с нашими коллегами по силовому и правоохранительному блоку встали на защиту государства. Сейчас нет такой сферы, где не задействованы наши сотрудники. От непосредственного выполнения своих функций по противодействию иностранным спецслужбам – до выполнения боевых задач, до гуманитарных функций, до защиты информационной и киберсреды.

То есть, мы присутствуем везде. Если вы спрашиваете, как изменилась жизнь с 24 числа, то и до 24 февраля СБУ активно противодействовало иностранным спецслужбам и именно благодаря тому, что контрразведывательный режим работал еще и до того времени, в том числе удалось и сорвать план Москвы по захвату Киева за три дня. Потому что сразу были известны потенциально рискованные объекты, которые были отработаны

В общем, с 24 числа был значительно повышен уровень контрразведывательного обеспечения. СБУ мониторит ситуацию в Украине в режиме реального времени, в режиме 24/7. И это позволяет действовать нам на опережение. То есть, не расследовать какие-то отдельные уголовные производства, а предотвращать совершение преступлений.

Если мы говорим о боевой составляющей, хотя основной функционал СБУ – это спецслужба и правоохранительный орган, но 24 число внесло свои коррективы и сейчас наши ребята выполняют самые сложные боевые задачи в самых горячих боевых точках. Начиная от защиты Киева и до обороны Бахмута, что и происходит сейчас. В частности, и спецоперация по освобождению острова Змеиный, фильм о которой вышел на прошлой неделе, она также происходила при участии сотрудников СБУ. Наши ребята из центра специальных операций Альфа, и из военной контрразведки. Кстати, не только ребята – воюют и девушки. И показывают очень весомые результаты. Например, подразделениями военной контрразведки СБУ было уничтожено более 100 вражеских танков, сотни единиц другой бронированной техники оккупантов.

Также наши сотрудники были одними из первых, кто начали использовать гражданские дроны в военных нуждах. Мы регулярно публикуем эти видео в наших сетях, осваиваем новые виды техники, которые ранее не стояли вообще на вооружении. Сейчас активно вы можете увидеть используемые дроны-камикадзе, которые называются FPV (First person view. – Ред.) дроны, когда от первого лица видите траекторию движения и непосредственно попадаете. Поэтому работа идет комплексная, по всей линии фронта.

Кроме того, что касается боевой части, в первые дни вторжения по инициативе СБУ был создан ряд чатботов — один из которых это stop russian war bot, благодаря которому общество могло информировать о перемещении вражеских сил и благодаря этому информированию, которое затем передавалось на подразделения Вооруженных сил Украины, уничтожено еще сотни единиц вражеской техники. Было уничтожено огромное количество живой силы противника, было уничтожено несколько российских генералов. То есть, работа реально идет комплексная.

Даже нынешний глава СБУ, Василий Малюк, является боевым генералом с большим опытом. В первый же день полномасштабного вторжения он вместе со своими побратимами отправился на встречу врагу, чтобы максимально задержать его, не дать продвинуться в Киев. Позже он выполнял боевые задачи на Донецком, Луганском, Херсонском направлениях.

Конечно, мы не можем говорить о каких-то конкретных боевых спецоперациях, приуроченных к нашей победе. Но можем сказать, что этот вклад ценится и на самом высоком уровне, потому что более 540 сотрудников отмечены государственными наградами. Есть шесть сотрудников СБУ, которым присвоены звания Героя Украины. К сожалению, четырем из них – посмертно. И имена этих людей в большинстве случаев останутся неизвестными широкой общественности. Это связано с тем, что сотрудники СБУ и контрразведчики нашей структуры засекречены, чтобы не навредить их профессиональной деятельности. И в данном случае награждение этих лиц происходит тайными указами.

Если мы говорим о каких-то примерах, то это в том числе и группа Тумана, которая в марте 2022 года активно работала чтобы не допустить проникновения врага в Киев, и двое из четырех Героев Украины, которые получили это звание посмертно, они также работали в составе этой группы. Ударили по силам врага вблизи Макарова. И после того, уже возвращаясь на свои позиции, попали под танковый огонь противника и героически погибли.

— Касательно героев, которые отдали свою жизнь в битве с врагом. Что известно и о чем можем сейчас говорить относительно потерь в этой войне именно среди сотрудников СБУ?

— К сожалению, потери есть. Но о конкретных цифрах мы говорить не можем. Как я отмечал ранее, это связано с вопросами безопасности и с тем, что наши сотрудники выполняют самые сложные и секретные операции, которые сейчас вообще разглашать не можем. Конечно, каждый из них – великий герой. Мы работаем над тем, чтобы их жертва не была напрасной. И сейчас все силы сотрудников СБУ направлены на то, чтобы как можно быстрее победить врага. И, конечно, чтим наших героев, потому что они отдали жизнь за то, чтобы и мы с вами могли жить в мирной Украине и суверенном государстве.

— Одной из главных задач и функций СБУ является выявление и обезвреживание вражеских агентов и шпионов. В том числе тех лиц, которые смогли попасть в ряды самой Службы безопасности Украины. Расскажите об этом процессе самоочищения службы.

— Самоочищение службы — это один из приоритетов нынешней деятельности. В СБУ работает подразделение внутренней безопасности, и основная задача этого подразделения — это как раз не допустить проникновения иностранных агентов или сотрудников иностранных спецслужб в СБУ. А особенно важно это направление во время войны. Также данный вопрос находится на личном контроле у главы СБУ, Василия Малюка. Кстати, Василий Васильевич лично разрабатывал и участвовал в задержании топ-чиновника СБУ — бывшего главы Крымского отдела СБУ, который дислоцировался в Киеве. И по материалам досудебного расследования этот фигурант подозревается в государственной измене.

Каждый человек, который даже подумает стать на путь измены — он будет обязательно наказан. СБУ сама разоблачает этих предателей, но, согласно законодательству, передает дальше их в Государственное бюро расследований (ГБР), поскольку это их подследственность.

Мы можем сказать, что для нас не важна фамилия или должность человека, совершившего преступление против национальной безопасности Украины. Позиция СБУ: безотносительно к фамилиям, безотносительно к должностям, безотносительно к предыдущим заслугам – если человек совершил преступление, он будет наказан за него.

Конечно, как мы говорили о бывшем главе Крымского управления, есть и сотрудники низшего ранга, которые также подозреваются в антиукраинской деятельности. Мы не скрываем, сами разоблачаем эти случаи, регулярно отчитываемся об этом для широкой общественности. Из последних публикаций можно вспомнить сотрудниц службы, которые работали в одном из региональных управлений и оправдывали российскую вооруженную агрессию. То есть, они говорили, что никаких преступлений россиян в Буче не было. Или что никаких обстрелов гражданской инфраструктуры не осуществляется. То есть, работаем комплексно – найдем и накажем всех, кто к этому причастен.

— Уже после полномасштабного нападения россиян в Украине утвердили отдельную статью – коллаборационизм. Расскажите, насколько это явление глобально, как часто и в каких отраслях обнаруживают коллаборационистов сотрудники СБУ?

— Тема коллаборационистов – очень чувствительная тема на самом деле. И, прежде чем отвечать на вопрос, я хотел бы отдельно акцентировать, что в абсолютном большинстве украинский народ продемонстрировал образец героизма и несокрушимости в сопротивлении и отпоре российской агрессии.

Мы сами видели множество случаев, когда люди без оружия, голыми руками перекрывали улицы, останавливали колонны вражеской техники. И очень обидно, когда рядом с таким героизмом у нас встречаются случаи, когда украинцы идут на сотрудничество с врагом.

Если говорить языком цифр, то с 24 февраля 2022 года у нас следователи СБУ уже разоблачили почти 1,5 тыс. человек, которым сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности. А что означает сообщение о подозрении? Что был установлен факт, собрана доказательная база, и эта база позволила прокурорам разрешить санкционировать выдачу подозрения.

Также есть огромное количество людей, в отношении которых сейчас осуществляется досудебное производство. Для примера, псевдореферендумы на временно оккупированных территориях. Сейчас СБУ установила более 6 тысяч человек, которые в той или иной степени причастны к проведению фейковых плебисцитов на этих временно оккупированных территориях.

Вместе с тем, обращаем внимание, что не каждый человек, который остался на временно оккупированных территориях и продолжает выполнять свои профессиональные обязанности, является коллаборантом. Потому что коллаборационист — это человек, который сознательно пошел на сотрудничество с врагом и занимает там какие-то руководящие должности и внедряет какие-то стандарты.

То есть, под коллаборационную деятельность не подпадают люди, которые не занимают руководящих должностей в сфере жизнеобеспечения. Условно, это сотрудники ЖКХ, врачи, педагоги и так далее. Если мы говорим о сферах, где больше всего присутствуют коллаборационисты, то это, конечно, все, что касается оккупационных администраций. СБУ обладает полной картиной того, что происходит на временно оккупированных территориях. Мы знаем фамилии, имена, установочные данные, даже круг общения этих коллаборационистов. И принимаем все меры, чтобы привлечь их к ответственности.

Среди громких имен, которые можно вспомнить, это и президент Мотор Сичи, это и гауляйтеры — Сальдо, Пасечник и так далее. Можем вспомнить случаи, когда некоторые коллаборационисты не доживают до того, когда они предстанут перед украинским судом. Примером есть тот же Кирилл Стремоусов. Мы видим, что так случается все чаще, когда они неосторожно ездят за рулем, не соблюдают правила дорожного движения, или просто где-то неправильно покурили – поэтому СБУ подчеркивает — что такие вредные привычки являются смертельно опасными для коллаборационистов.

Я хотел бы еще обратить отдельно внимание не только на коллаборационную деятельность, но и на еще одну важную сферу, которой занимается СБУ, это вопрос государственных изменников. То есть, коллаборационная деятельность – это статья, которая появилась только после начала полномасштабного вторжения – в марте Верховная Рада приняла (закон. – Ред.). А государственная измена – это тоже очень суровая статья, за которую усилили уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. И в данном случае СБУ также активно работает.

Потому что как раз враг хочет интегрировать своих шпионов и агентов в украинские органы госвласти, правоохранительные структуры — далее и далее. Сейчас у нас есть 1,4 тыс. уголовных производств открытых в отношении 700 человек, которые подозреваются сейчас в государственной измене. И более 100 этих лиц уже получили приговоры суда.

Если говорим о каких-то конкретных случаях, можем вспомнить предателя, который работал в секретариате Кабинета министров, которого мы разоблачили в прошлом году. Это была очень мощная агентурная сеть. Был задержан он, был задержан чиновник торгово-промышленной палаты. Они работали на врага, имели доступ к секретной информации. И здесь еще один важный момент, что СБУ системно работает и разоблачает эти преступления.

Мы, как спецслужба, максимально понятны для общества, но действуем в соответствии с законодательством. И если вы даже посмотрите на видео с чиновником Кабинета министров, то увидите, что во время разговора с сотрудниками СБУ — они в зимней одежде. А опубликовали это мы летом. Почему? Потому что от момента разоблачения агентов и до комментирования в установленном законодательством порядке – целая цепочка происходит. И сейчас этот чиновник Кабмина уже получил тюремный приговор, 12 лет лишения свободы, а мы работаем, чтобы каждый государственный предатель понес заслуженное наказание.

— Россия еще до 24 февраля искала возможности дестабилизировать и расшатать ситуацию в Украине изнутри. Расскажите подробнее о конкретных случаях и как СБУ противодействовало этим попыткам?

— Попытки Российской Фередации дестабилизировать ситуацию в Украине были постоянными. И, как говорил Василий Малюк, председатель СБУ, Путин – это спецслужбист, и долгими годами он делал все, чтобы накачать Украину агентурной сетью, которая в случае необходимости будет дестабилизировать ситуацию.

Конечно, СБУ, потому что это наш прямой функционал, мы реагировали на эти угрозы. И, что касается прошлого года, то у нас есть очень хорошие результаты. Всего разоблачено более 600 вражеских агентов и шпионов, которые угрожали государственной безопасности Украины.

— Немало усилий и финансов россияне сосредоточили в киберсфере, в частности, атакуя наши объекты критической инфраструктуры. Плюс, соцсети заполонили сотни тысяч кремлевских ботов. Какие успехи у СБУ на этом фронте?

— Что касается киберсферы, то это вообще отдельная история. Потому что сейчас Украина является участником первой в истории кибервойны. Если все знают, что полномасштабное вторжение РФ произошло 24 февраля прошлого года, то 23 февраля враг совершил масштабную кибератаку на Украину, которую отражали в том числе и сотрудники СБУ. Таким образом Российская Федерация хотела посеять панику и создать плацдарм для конвейерного военного вторжения в наше государство. Вместе с тем, мы видим, что их попытки не удались. Отработана эта угроза. И сейчас, после того, как ребята отбили, можно говорить, что в киберпространстве мы не только защищаемся, но и в некоторых случаях переходим в контрнаступление.

Отдельно можно сказать о ботофермах. За прошлый год было заблокировано более 40 вражеских ботоферм, которые занимались разгоном диструктивного контента. Которые создавали нужную для врага картинку, якобы в Украине есть поддержка “русского мира”, якобы у нас есть какое-то недовольство. Это все очень быстро отрабатывается. Интернет-агенты, которых разоблачаем буквально пачками, мы регулярно об этом отчитываемся. То есть, работа идет комплексно.

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И опять же, если мы говорим о киберсфере, то нельзя не отметить и вопрос кибератак. Потому что, например, ракетные удары, которые наносит Российская Федерация, они сопровождаются атаками и в киберсфере. Конечно, кибератаку не видно так, как обычную ракету. И широкая общественность вообще не понимает, происходит ли у нас что-то в киберсреде или нет. Но сам факт того, что у нас банковская инфраструктура, государственные реестры работают в штатном режиме – это яркий тому опыт.

Я бы разделил кибербезопасность на несколько подрубрик. Первая – это непосредственно сфера кибербезопасности в цифровом измерении, а также это измерение в информационном поле. Если мы немного вернемся к предыдущему вопросу, об угрозах национальной государственности, то можем сказать, что в течение прошлого года кроме того, что были разоблачены агенты и шпионы, активно были отработаны вообще любые примеры деструкционной деятельности. Это и ДРГ, это и пятая колонна, которая функционировала в Украине.

В частности, по инициативе СБУ была запрещена деятельность 17 политических партий и более 10 общественных организаций, которые осуществляли антиукраинскую деятельность. Были недопущены попытки расшатать ситуацию через религиозную сферу. Что касается информационной среды, тут также проведена огромная работа, заблокировано огромное количество Youtube-каналов с общей аудиторией более 15 млн подписчиков. Также заблокированы тысячи аккаунтов в различных соцсетях. То есть, работа ведется системно, планомерно. И видно, если мы переходим в киберцифровую сферу, то у нас работает все в штатном режиме.

Приведу несколько цифр: 2020 год — СБУ, департамент кибербезопасности — отразил 800 атак на Украину. 2021 год — это 1400 атак. 2022 год — это 4500 кибератак. То есть, за прошлый год интенсивность усилий врага в киберпространстве выросла более чем в 3 раза.

На сегодняшний день мы можем констатировать, что Россия атакует в день Украину более 10 раз. И это мы говорим о серьезных атаках, которые направлены на энергетическую, логистическую, инфраструктурную отрасль, органы госвласти. И как вы видите, в условиях войны наша система киберпротиводействия показала, что она эффективна, и все работает в штатном режиме.

То, что является киберармией врага, по большому счету, состоит из 2 компонентов. Первое — это непосредственно сотрудники российских спецслужб, которые специализируются именно на киберсфере. И второе — это кибергруппировки, которые не являются военнослужащими, но которые используются российскими спецслужбами, для того, чтобы атаковать Украину. Это огромный массив людей. Огромный массив технических средств. И после 24 числа все они получили прямое указание — усилия максимально направляем на кибератаки на Украину.

Что касается нашей стороны, так же, как вы видели очереди в подразделения ТрО, ребята которые хотели служить и защищать Украину, там была очередь из айтишников, которые хотели защищать Украину на киберфронте. Благодаря волонтерской поддержке, благодаря работе с нашими партнерами по государственному сектору, видим, что мы выстояли. И действительно, сейчас качество наше позволяет не просто держать киберфронт, но и переходить в кибернаступление.

Фото: Артем Дехтяренко