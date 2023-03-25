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Факты / Україна

Историк Тимоти Снайдер встретился с украинским воином, который читал его книгу в окопе

Марта Бондаренко, редактор ленты
Историк Тимоти Снайдер встретился с украинским воином, который читал его книгу в окопе

Украинский воин Александр Ширшин встретился с известным американским историком, профессором Йельского университета Тимоти Снайдером.

Об этом Александр Ширшин написал на своей странице в Facebook.

Военный опубликовал фото со Снайдером, которое подписал “Случайно неслучайная встреча”.

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Александр Ширшин называет американского историка преданным другом Украины.

Напомним, что в начале января Тимоти Снайдер на своей странице в Twitter опубликовал фото воина, который лежа в окопе читает его книгу Путь к несвободе (The Road to Unfreedom).

Общественный деятель Юлий Морозов написал, что он помогал организовать встречу Тимоти Снайдера и Александра Ширшина и об этом скоро появится больше информации.

Ранее сообщалось, что Тимоти Снайдер собрал для Украины более $1 268 000 на Ловца Shahed. Шесть таких систем уже защищают энергетические объекты от российских атак.

Фото: Александр Ширшин

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