Март, 25 в 12:25

Украине нужна победа над российскими оккупационными войсками не только на земле и в воздухе, но и в море.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к выпускникам Института ВМС Национального университета Одесская морская академия.

Глава государства подчеркнул, что российские корабли ожидает судьба флагмана Черноморского флота РФ – крейсера Москва, который украинские военные уничтожили в апреле прошлого года.

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– Украине нужна победа над врагом в море так же, как на земле и в небе. Российские корабли уже выучили единственную для них перспективу в украинских водах. Российский черноморский флагман уже продемонстрировал, что ожидает любую посудину, которая будет угрожать Украине, и только вопрос времени, когда она повторит курс Москвы, — заявил президент.

Он также напомнил об операции по освобождению острова Змеиный, в ходе которой силы обороны доказали, что это украинская территория, которая “не будет терпеть вражеский флаг”.

Зеленский добавил, что “большое сражение за море” до сих пор продолжается. И выпускники Одесской морской академии должны принять в нем участие и победить.

– Вы получили право возглавить действительно героические экипажи – тех наших воинов, которые храбро и очень эффективно защищают Украину с моря от превосходящих вражеских сил, — сообщил глава государства.

Он призвал новых офицеров ВМС заботиться о своих бойцах, беречь Украину, защищать свободу мореходства и всех тех, кто мирно и законно пользуется территориальными водами нашей страны.

– И никогда не прощайте врагу ни одного преступления против нашего государства и наших людей! – уточнил Зеленский.

Недавно в оперативном командовании Юг проинформировали, что флот РФ фактически оказался в ловушке в Черном море. Оккупанты могут рассредоточивать корабли по акватории моря, однако не имеют возможности вывести их за его пределы.