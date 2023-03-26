Март, 26 в 0:59

Около 10 тыс. украинских гражданских лиц “доведены до предела своего существования” в осажденном городе Бахмут и близлежащих районах.

Об этом сообщил Международный комитет Красного Креста (МККК).

Кровавая битва за Бахмут находится в центре вторжения России в Украину на протяжение последних месяцев, поскольку город регулярно атакуют наемники частной российской военной кампании Вагнер.

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— По нашим сведениям, в Бахмуте по-прежнему проживает несколько тысяч жителей, а если говорить о близлежащих населенных пунктах, то их число приближается к нескольким тысячам, возможно, около 10 тыс., — сказал на брифинге представитель МККК Умар Хан, который в последние дни находился в городе, оказывая помощь.

По его словам, гражданские лица, застрявшие в Бахмуте, “живут в очень тяжелых условиях, проводя почти все дни под интенсивным обстрелом в убежищах”, — сказал Хан.

Он добавил, что “все, что вы видите, — это люди, доведенные до предела своего существования, выживания и стойкости”.

МККК ранее доставил в Бахмут гигиенические наборы, солнечные лампы, емкости для воды, предметы первой необходимости для ремонта и ручные инструменты.

— Это практические предметы, которые дают им практические решения проблем, с которыми они сталкиваются каждый день, — сказал Хан.

Он добавил, что несмотря на то, что многократно бывал в прифронтовых населенных пунктах и районах за последние 13 месяцев, он все еще испытывает тот же шок, что и тогда, когда мы посетили эти места в первый раз.

— Дома сокрушаются под огнем военных, крыши сорваны, жилые дома усеяны дырами, куски отсутствуют, постоянная угроза неразорвавшихся снарядов, бомбы под ногами, а некоторые люди все еще живут в убежищах, пытаясь выжить в этих интенсивных боевых действиях, — сказал он.

Ранее в британской разведки сообщили, что наступление российских оккупационных войск на Бахмут в значительной степени застопорилось.