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Факты / Україна

Когда любые слова лишние. В Донецкой ОВА показали, как сейчас выглядит Угледар

Бедрак Виктория, редактор ленты
Когда любые слова лишние. В Донецкой ОВА показали, как сейчас выглядит Угледар

Глава Донецкой ОВА опубликовал фотографии разрушенного россиянами Угледара.

— Когда лишние любые слова, — написал он.

Когда любые слова лишние. В Донецкой ОВА показали, как сейчас выглядит Угледар / 5 фотографий

 

Ранее аналитики американского Института изучения войны сообщили, что российские подразделения продолжают неэффективные атаки в районе Угледара с целью захватить город.

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Пропагандистские блогеры заявляют, что российское командование просто забрасывает этот участок “мясом”. Атаки приводят к огромным потерям оккупационной армии и не приносят никаких успехов из-за сложного рельефа местности и недостатка боевой мощи.

Источник: Павел Кириленко

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