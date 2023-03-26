Когда любые слова лишние. В Донецкой ОВА показали, как сейчас выглядит Угледар
Глава Донецкой ОВА опубликовал фотографии разрушенного россиянами Угледара.
— Когда лишние любые слова, — написал он.
Когда любые слова лишние. В Донецкой ОВА показали, как сейчас выглядит Угледар / 5 фотографий
Ранее аналитики американского Института изучения войны сообщили, что российские подразделения продолжают неэффективные атаки в районе Угледара с целью захватить город.
Сейчас смотрят
Пропагандистские блогеры заявляют, что российское командование просто забрасывает этот участок “мясом”. Атаки приводят к огромным потерям оккупационной армии и не приносят никаких успехов из-за сложного рельефа местности и недостатка боевой мощи.
Источник: Павел Кириленко