Куда нужно бить, чтобы ослабить Черноморский флот РФ в Крыму: ответ эксперта

Март, 26 в 11:58

Российская ПВО не может закрыть Крым полностью, соответственно ВСУ могут ударить по многим целям, которые являются важными для оккупантов.

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Полностью закрыть Россию ПВО нереально, даже если перевести всю экономику на создание ЗРК. Крым, соответственно, захватчики также закрыть не смогут, поэтому оккупанты сконцентрировались на защите критической инфраструктуры.

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Эксперт отмечает, что удар по городу Инкерман мог бы существенно ослабить Черноморский флот РФ, ведь там хранятся тысячи тонн топлива.

— Допустим, давно не добирались мы до Инкермана. Там, кстати, тысячи тонн топлива Черноморского флота. То есть если туда доберемся, там такой будет фейерверк, — рассказал Свитан.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию с полуострова.

Кроме того, российские расследователи узнали, что на территории Крыма назначенный марионеточный “глава” полуострова Сергей Аксенов создал так называемую ЧВК Конвой. Источники издания сообщили, что позиции новосозданной ЧВК сейчас расположены в соседней с Крымом Херсонской области.