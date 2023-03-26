Угрожают ямой и пытают: на Херсонщине оккупанты заставляют получать паспорта РФ

Март, 26 в 0:04

Оккупанты угрожают людям физической расправой для того, чтобы заставить украинцев получать российские паспорта.

Об этом сообщает ЦНС.

— Местное население временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Темпы выдачи российских паспортов слишком низки и администрации получают системные выговоры от кремлевских кураторов. Следовательно, в населенных пунктах на временно оккупированных районах Херсонщины россияне издеваются над гражданским населением, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за отказ от паспорта они угрожают “ямой”. Неоднократно оккупанты проводили показательные наказания, мужчинам одевали мешок и бросали в окопы.

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Также, для давления на людей, россияне используют пыточную в Геническе, где издеваются над местным населением. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных властей.

— Таким образом, террористы заставляют население получить паспорт, чтобы избежать расправы. Несмотря на это, жители продолжают сопротивляться и отказываются от российской бумажки, — сообщает ЦНС.

Фото: ГУР