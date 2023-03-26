Россиянам не поздоровится. В Kraken рассказали о микродронах Black Hornet

Март, 26 в 13:01

Командир спецподразделения Kraken Сергей Величко (позывной Чили) рассказал, что в последнее время бойцы многому научились и вышли на новый уровень.

— Сейчас мы вернемся в большую игру, большую операцию и россиянам не поздоровится. Мы столько всего нового научились, что это, действительно, следующий уровень Kraken, — сказал он.

В частности, Чили рассказал о микродронах Black Hornet.

— Эта 40-граммовая “птичка” запускается с руки, управляется с помощью планшета и джойстика. До метра можно подлетать к человеку, вообще не слышно этой штуки, — сообщил командир.