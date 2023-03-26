Россиянам не поздоровится. В Kraken рассказали о микродронах Black Hornet
Фото: Getty Images
Командир спецподразделения Kraken Сергей Величко (позывной Чили) рассказал, что в последнее время бойцы многому научились и вышли на новый уровень.
— Сейчас мы вернемся в большую игру, большую операцию и россиянам не поздоровится. Мы столько всего нового научились, что это, действительно, следующий уровень Kraken, — сказал он.
В частности, Чили рассказал о микродронах Black Hornet.
— Эта 40-граммовая “птичка” запускается с руки, управляется с помощью планшета и джойстика. До метра можно подлетать к человеку, вообще не слышно этой штуки, — сообщил командир.
Сейчас смотрят