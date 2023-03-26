Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Россиянам не поздоровится. В Kraken рассказали о микродронах Black Hornet

Бедрак Виктория, редактор ленты
Россиянам не поздоровится. В Kraken рассказали о микродронах Black Hornet
Фото: Getty Images

Командир спецподразделения Kraken Сергей Величко (позывной Чили) рассказал, что в последнее время бойцы многому научились и вышли на новый уровень.

— Сейчас мы вернемся в большую игру, большую операцию и россиянам не поздоровится. Мы столько всего нового научились, что это, действительно, следующий уровень Kraken, — сказал он.

В частности, Чили рассказал о микродронах Black Hornet.

— Эта 40-граммовая “птичка” запускается с руки, управляется с помощью планшета и джойстика. До метра можно подлетать к человеку, вообще не слышно этой штуки, — сообщил командир.

Сейчас смотрят
Читайте
Сырский показал, как украинские пилоты атакуют врага на Востоке

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка