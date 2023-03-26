В Минобороны показали видео поединка украинских танкистов и российских противотанкистов
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские танкисты сошлись в поединке с противотанкистами армии РФ. В результате оккупанты понесли потери.
Соответствующее видео опубликовало Минобороны в Telegram.
— Поединок танкового экипажа 30 ОМБр с вражескими противотанкистами. Для последних — без вариантов. Украина победит! — подчеркнули в ведомстве.
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