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Факты / Україна

В Минобороны показали видео поединка украинских танкистов и российских противотанкистов

Бедрак Виктория, редактор ленты
В Минобороны показали видео поединка украинских танкистов и российских противотанкистов
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские танкисты сошлись в поединке с противотанкистами армии РФ. В результате оккупанты понесли потери.

Соответствующее видео опубликовало Минобороны в Telegram.

— Поединок танкового экипажа 30 ОМБр с вражескими противотанкистами. Для последних — без вариантов. Украина победит! — подчеркнули в ведомстве.

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