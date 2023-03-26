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Призыв Венгрии к мирным переговорам не означает, что РФ должна сохранить оккупированные территории Украины — Сийярто

Бедрак Виктория, редактор ленты
Петер Сійярто
Фото: Depositphotos

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что призыв Будапешта к мирным переговорам РФ и Украины не означает, что Россия сохранит за собой украинские территории, которые она сейчас контролирует.

Об этом он сказал в интервью AP.

— Знаете, остановить войну и сесть за стол переговоров не означает, что вы принимаете статус-кво. Когда закончится война и начнутся мирные переговоры, не обязательно, чтобы границы были там, где проходят линии фронта. Мы знаем это и из нашей собственной истории… Прекращение огня должно наступить сейчас, — сказал Сийярто.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины из-за закона об образовании.

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Источник: AP
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