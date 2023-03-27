Март, 27 в 18:59

Российские оккупанты жалуются на значительные потери и низкий уровень продовольственного обеспечения на фронте в Украине.

Об этом свидетельствует очередной перехват, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Во время телефонного разговора путинский солдат из подразделения 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса рассказывает о потерях на поле боя.

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– Одна мина… Все погибли, братан, ни одного не осталось… Фарш, а не война, – сообщил оккупант.

Он также пожаловался на отсутствие еды и связи на фронте. Это может свидетельствовать о плохом обеспечении войск РФ.

– С первого числа как на штурм пошли, и это сегодня только вышел. Ни попить, ни пожрать – них*я не было. Там жопа полная, Виталя… Ни связи, ничего нет, — заявил оккупант.

Как известно, только за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали не менее 610 российских солдат. Общие потери РФ за время полномасштабной войны составляют 171 160 человек и тысячи единиц военной техники.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), в России начали информационно готовить свое население к возможному контрнаступлению ВСУ.

Источник: ГУР Минобороны Украины